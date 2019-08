Region Wo wandert es sich am besten?

Am dichtesten ist das Netz der Top-Touren auf der Schwäbischen Alb. Seit die Stadt Albstadt vor zehn Jahren mit ihren "Traufgängen" einen wahren Ansturm auslöste, haben viele andere Städte und Kreise nachgezogen: Die Stadt Bad Urach bietet fünf "Grafensteige" an, der Kreis Göppingen 15 "Löwenpfade". Jeder kocht auf der Alb aber noch sein eigenes Süppchen. Im Schwarzwald gelang es dagegen, 44 Premiumwege unter einem einzigen Label zusammenzufassen: Die "Genießerpfade" verteilen sich von Gernsbach im Norden bis Todtmoos im Süden. Die einheitliche Etikettierung war machbar, weil sich 71 Kommunen vor langer Zeit in einer AG Wandern zusammengeschlossen haben und versuchen, an einem Strang zu ziehen, erklärt Wolfgang Weiler von der Schwarzwald Tourismus GmbH.

Im Tourismus-Portfolio des Schwarzwalds seien die Genießerpfade "extrem wichtig", betont Weiler. So gäben bei Befragungen ­60 Prozent der Menschen an, wegen des Wanderns in den Schwarzwald zu reisen. Umgekehrt könnte dies erklären, weshalb die Top-Touren etwa am Bodensee, in Oberschwaben oder im Allgäu noch dünn gesät sind. Dort setze man eher auf Gesundheit oder Kultur, mutmaßt Jochen Becker vom Deutschen Wanderinstitut.

Genaue Umsatzzahlen geben die Wander-Kommunen indes nicht heraus, falls es sie denn gibt. Alle betonen jedenfalls, dass sich die Einrichtung der Wege gelohnt habe. Das Interesse sei auch nach mehreren Jahren nahezu ungebrochen, die Zahl an Wanderern nehme eher zu, sagt Petra Boschert aus Bad Peterstal: "Gaststätten, Hotels und Einzelhandel berichten von höheren Umsätzen."

Martin Roscher von der Stadt Albstadt stellt fest, dass die Gewerbesteuer aus der Gastronomie exorbitant gestiegen sei; die Zahl der Ferienwohnungen sei seit 2009 von 25 auf 90 Stück geklettert. Für Roscher ist aber fast genauso wichtig, dass die "Traufgänge" identitätsstiftend wirkten für Albstadt und die Albstädter: Früher war man vor allem Textilstadt, inzwischen will man zur Outdoor-Hauptstadt auf der Schwäbischen Alb werden.

Dabei sind die Kosten für die Kommunen und Landkreise nicht gering. Die Zertifizierung selbst ist mit 900 bis 1400 Euro günstig – die Ausgaben für die Beschilderung, das Herrichten der Wege und für Sitzbänke und Liegen können aber schnell einen fünfstelligen Betrag verschlingen.