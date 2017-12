Region Wissenswertes rund um Weihnachten

Weiße Weihnachten

Weihnachten ohne Schnee? Das passt für viele nicht zusammen. Doch weiße Weihnachten kommen gar nicht so häufig vor. Das letzte Mal lag 2010 in den meisten Teilen Deutschlands an Weihnachten Schnee. In den letzten Jahren herrschten eher frühlingshafte Temperaturen. So auch im Jahr 2012, als in Freiburg über 18 Grad gemessen wurden. Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in diesem Jahr? Genaue Prognosen können erst einige Tage vorher gestellt werden. Laut wetter.com liegt die Schneewahrscheinlichkeit in den Mittelgebirgen aber bei 30 bis 50 Prozent.

Weihnachtslieder

Vielen Menschen sind Weihnachtslieder wichtig, um sich auf die besinnliche Zeit einzustimmen. Laut einer Umfrage von Statista ist das beliebteste Weihnachtslied der Deutschen „Stille Nacht, heilige Nacht“. Dies gaben 24,3 Prozent der Befragten bei der Umfrage von 2009 an. Eines der bekanntesten Weihnachtslieder „O Tannenbaum, o Tannenbaum“ landetet dagegen auf den hinteren Rängen: Nur 2,6 Prozent nannten das Musikstück als beliebtestes Weihnachtslied.

Glühwein

Glühwein ist der Renner auf Weihnachtsmärkten. Laut einer Marktanalyse von Catella Research aus dem Jahr 2014 werden jährlich 50 Millionen Liter Glühwein getrunken. Eine Tasse (200 Milliliter) schlägt übrigens mit etwa 200 Kalorien zu buche.