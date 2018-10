Region Wildunfall: Wie verhalte ich mich richtig?

Region – Während der Autofahrt gerade noch in Gedanken, plötzlich hellwach: Ein Reh läuft unvermittelt auf die Straße. Was folgt, ist der starke Tritt auf die Bremse, das Lenkrad wird fest umklammert. Diesmal ist es gut gegangen. Tier und Autofahrer bleiben unverletzt, der Wagen ist ohne Schramme davongekommen. Doch so glimpflich laufen Begegnungen mit Wildtieren im Straßenverkehr längst nicht immer ab.