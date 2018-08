Region Wie groß ist die Gefahr für Obdachlose?

In der Region allerdings ist Kriminalität gegen Obdachlose bislang größtenteils kein Thema. "In den vergangenen Monaten gabe es keine gravierenden Übergriffe", erklärt Pressesprecher Michael Aschenbrenner von Polizeipräsidium Tuttlingen und ergänzt: "Höchstens kleine Rangeleien." In Großstädten sei dies sicherlich ausgeprägter als im ländlichen Raum. Das Polizeipräsidium Tuttlingen ist für die Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil, Zollernalb und Freudenstadt verantwortlich.

Auch Sabine Doll vom Polizeipräsidium Karlsruhe erinnert sich "an keinen einzigen Fall" aus den Landkreisen Calw, Pforzheim und Karlsruhe.

Anders ist die Lage im Ortenaukreis. Erst im Mai war in Kehl ein auf einer Bank schlafender, 50-jähriger Obdachloser nachts brutal getreten und verletzt worden. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten. Drei Jahre zuvor hatten in Offenburg zwei falsche Polizisten einen Wohnsitzlosen um Handy und Bargeld erleichtert. Sie hatten ihrem Opfer gegenüber behauptet, ein Bußgeld für die "illegale Übernachtung" erheben zu müssen.