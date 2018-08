Region Wetter: Feldberg knapp von Schnee verschont

Im vergangenen Jahr begann die Wintersaison am Feldberg am 6. November. Am 5. hatte es zum ersten Mal nach dem Sommer geschneit.

Nachdem es nun diesen Samstag und Sonntag in Bayern und Österreich bereits geschneit hat, sind die Schneefallgrenzen wieder deutlich gestiegen. In der Region liegt die Grenze bei 4000 Meter.

So wird es in der neuen Woche im Südwesten wieder wärmer. Am Montag bleibt es allerdings zunächst wolkig. Am Dienstag wird es dann sonnig und mit 27 Grad in Stuttgart wieder sommerlich warm. Am Mittwoch steigen die Temperaturen nach DWD-Angaben über die 30 Grad Marke. Im Laufe des Tages ziehen jedoch von Frankreich aus Wolken auf.