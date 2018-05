Region Vom Blitz getroffen: Einer von zehn stirbt

Region - Ordentlich gekracht hat es am Wochenende wieder vielerorts in der Region. Nach der Wärme am Tag traten meist am Abend Gewitter auf - in Hardt (Schwarzwald-Baar-Kreis) wurden Keller überflutet. Dass Menschen bei Gewittern durch Blitzeinschläge verletzt werden, kommt indes aber sehr selten vor. Wenn es dann doch passiert, kann es tödlich enden. So passiert in den Bayerischen Voralpen: Dort waren am Pfingsmontag zwei junge Männer zum Wandern unterwegs und wurden von einem Gewitter überrascht. Ein Blitz schlug in eine Fichte ein. Der Mann, der sich in der Nähe des Baumes befand, erlitt tödliche Verletzungen. Sein Begleiter wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, ist aber außer Lebensgefahr.