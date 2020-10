Region Viele Meldungen über Exhibitionisten

Ein reines Männer-Delikt?

Ist der Täter weiblich, handelt es sich hingegen lediglich um eine "Belästigung der Allgemeinheit". Da dies lediglich eine Ordnungswidrigkeit darstellt, haben Täterinnen in der Regel nicht mehr als eine Geldstrafe zu befürchten.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz ist in den letzten fünf Jahren kein exhibitionistisches Verbrechen mit einer weiblichen Täterin für den Schwarzwald-Baar-Kreis oder dem Kreis Rottweil verzeichnet worden. Landesweit liegt der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen im unteren einstelligen Bereich, so das Polizeipräsidium.

Eine besondere Häufung von exhibitionistischen Vorfällen kann das Polizeipräsidium Konstanz nicht bestätigen. Es sei üblich, dass insbesondere über die wärmeren Monate die Fälle von Exhibitionismus zunehmen würden, teilt das Präsidium mit. Dementsprechend verzeichne man in den Monaten ab November bis in den Frühling kaum bis keine Fälle dieser Art. Die Aufklärungsquote liege in Baden-Württemberg zwischen 50 und 60 Prozent.

Was ist im Ernstfall zu tun?

Laut Experten von Polizei und psychologischer Beratungsstelle verlaufen Fälle von Exhibitionismus in der Regel relativ harmlos. "Es ist nicht zu erwarten, dass da viel mehr passiert", sagte die Psychologin Rothe-Kirchberger. Allerdings könnten die Vorfälle für die Opfer durchaus traumatisierend sein, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Im Falle einer untragbaren psychischen Belastung empfehle es sich daher, eine Fachkraft für ein Therapiegespräch aufzusuchen, rät die Psychologin.