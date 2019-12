Region Verbraucher dürfen Lebensmittelkontroll-Berichte einsehen

Die in sieben Verfahren von Betreibern gestellten Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz hatten keinen Erfolg, wie der VGH in zweiter und letzter Instanz am Freitag in Mannheim weiter mitteilte. Hintergrund ist ein Auskunftsersuchen von Privatpersonen mit Hilfe der Internetplattform "TopfSecret", die unter anderem von der Verbraucherorganisationen "Foodwatch" betrieben wird.