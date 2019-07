Region Unternehmen stellen weiter ein

Am regionalen Ausbildungsmarkt suchen derzeit noch 1352 junge Menschen einen Ausbildungsplatz. Ihnen gegenüber stehen 1879 unbesetzte Lehrstellen. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosengeld I) sei die Arbeitslosigkeit gegenüber Mai um 274 oder 5,1 Prozent auf 5135 gesunken, im Bereich der Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) um 141 oder 2,6 Prozent auf 5225. Unter den sieben Geschäftsstellen der Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim hat Mühlacker mit 2,3 Prozent den besten Wert. Es folgen Calw mit 2,4 Prozent, Horb mit 2,5 Prozent, Freudenstadt mit 2,6 Prozent, Nagold mit 2,7 Prozent, Bad Wildbad mit 3,3 Prozent und Pforzheim mit 3,6 Prozent.

Die Arbeitslosenquoten in der Region variieren. Sie liege zwischen 2,1 Prozent im Enzkreis und 5,4 Prozent im Stadtkreis Pforzheim. Im Landkreis Freudenstadt ging die Arbeitslosenquote von Mai auf Juni um 0,1 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent zurück. Vor einem Jahr habe sie bei 2,5 Prozent gelegen. Insgesamt seien 1812 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, davon 839 (46,3 Prozent) in der Grundsicherung. Im Juni wurden 395 Stellenangebote gemeldet (plus 13,5 Prozent). Aktuell seien 1397 offene Stellenangebote im Bestand.

Am Stichtag Mitte Juni waren bei der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim 5116 zu besetzende Stellen gemeldet. Gute Beschäftigungsmöglichkeiten zeigten sich aktuell insbesondere in der Gastronomie. Gesucht würden Restaurantfachleute, Kellner und Köche. Im Gesundheitswesen böten sich für Alten- und Krankenpfleger gute Chancen. Gesucht würden aber auch Fachkräfte im verarbeitenden Gewerbe, im Verkauf, im Bereich Transport- und Logistik sowie im Handwerk.

Seit Beginn des Berufsberatungsjahrs im Oktober meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim 3400 Bewerber für eine Ausbildungsstelle, 1,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Zugleich wurden dem Arbeitgeberservice 4078 Lehrstellen gemeldet, 1,2 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Freie Ausbildungsstellen gebe es noch in fast allen Bereichen. "Die Chancen, im Wunschberuf einen Ausbildungsplatz zu bekommen, waren noch nie so gut", so Lehmann. Info-Telefon Berufsberatung: 0800/4 55 55 00.