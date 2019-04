Region Unfalltote sollen vor Gaffern geschützt werden

Berlin/Stuttgart- Baden-Württemberg macht Druck beim besseren Schutz von Unfalltoten vor Gaffern. Der Bundesrat verwies am Freitag bei seiner Sitzung in Berlin einen Entschließungsantrag an den Rechts- und Innenausschuss der Länderkammer. Justizminister Guido Wolf (CDU) sagte: "Polizisten und Retter berichten leider immer häufiger, dass Gaffer bei Unglücksfällen Tote fotografieren.