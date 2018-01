Region Sturmtief "Burglind" erreicht Schwarzwald

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor umherfliegenden Gegenständen und umstürzenden Bäumen. "Die Böden sind durch den Regen der vergangenen Tage durchnässt, Bäume kippen leichter um", sagte Robert Hausen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, in der Nacht zum Mittwoch. Vor allem in Wäldern solle man sich am Mittwoch lieber nicht aufhalten.

An verschiedenen Stellen im Nordschwarzwald besteht Gefahr durch umgestürzte Bäume. Wegen Aufräumarbeiten sind zahlreiche Straßen teilweise in beiden Richtungen gesperrt. Eine Frau prallte mit ihrem Auto in Bad Herrenalb (Kreis Calw) gegen einen umgefallenen Baum, der auf der Straße lag. Sie erlitt einen Schock. Von weiteren Verletzten war zunächst nichts bekannt. Auch zu Schäden an Gebäuden gab es am Morgen noch keine Erkenntnisse.

In Neuhengstett im Kreis Calw hat es das Dach der Festhalle abgedeckt. Verletzt wurde niemand.