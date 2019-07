Region Streift neuer Wolf durch Südbaden?

Hinterzarten - Er ist wieder da. Bloß stellt sich die Frage: Ist er bereits bekannt oder haben wir es mit einem Neuankömmling im Südwesten zu tun? Die Rede ist vom Wolf. In der Nähe von Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist Anfang Juni ein solches Tier laut einer Pressemitteilung des Umweltministeriums in eine Fotofalle geraten. Das Bild, das den Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) am 10. Juli übermittelt wurde, wird dem Ministerium zufolge nach eingehender Prüfung als sogenannter ­C1-Nachweis eingestuft. Dabei handelt es sich um zweifelsfreie Nachweise.