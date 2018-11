Region Sternschnuppen: Leoniden erhellen Nachthimmel

Einige Tipps sollten dennoch beherzigt werden, um das optimale Leoniden-Erlebnis zu haben. Seinen Höhepunkt erreicht der Lenoniden-Schauer dieses Jahr zwischen dem 16. und 19. November. Analyse und Auswertung für den besten Zeitpunktes zum Beobachten der Leoniden finden sich zum Beispiel hier.

Lediglich schlechtes Wetter kann Sternenguckern einen Strich durch die Rechnung machen. Deswegen lohnt es sich, die Wettervorhersagen im Blick zu behalten. In der Region um Oberndorf soll es beispielsweise am 18. November nur leicht bewölkt sein. Gute Voraussetzungen, also. Zudem gilt: Wer Sternschnuppen sehen will, ist in der Stadt falsch. Dort trüben Straßenbeleuchtung und Co den Blick auf den Leonidenschauer.

Am besten also an einem lichtarmen Ort treffen und genug Decken mitbringen. Ein heißes Getränk ist sicher auch keine schlechte Idee. Da die Leoniden um das Sternbild des Löwen (lat. leo) auftreten und sichtbar sind, wurde die Himmelserscheinung nach diesem Sternenbild benannt. Der Löwe geht am Nachthimmel in nordöstlicher Richtung erst nach Mitternacht auf. Deswegen kann der Schauer am besten nach Mitternacht und kurz vor dem Morgengrauen beobachtet werden.