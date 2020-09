Region Sternenbäck-Schließungen betreffen 220 Mitarbeiter

Wegen fehlender Umsätze durch die Corona-Krise schließt die Bäckerei Sternenbäck mit Sitz in Hechingen bis zum Jahresende 45 ihrer Filialen, teilte sie am Montag mit. 220 Mitarbeiter aus dem Verkauf, der Produktion und der Verwaltung seien betroffen, hieß es am Dienstag von der Geschäftsleitung. Das Unternehmen hoffe, so die deutsche Presse-Agentur, dass die Mitarbeiter anderweitig, also beispielsweise bei anderen Bäckereien unterkommen können. Allein in Stuttgart schließt das Unternehmen sieben Filialen. im Gebiet des Schwarzwälder Boten weitere acht.