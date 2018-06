Region Starke Unwetter im Südwesten sorgen für Chaos

Besonders betroffen war der Nordwesten Baden-Württembergs. Nach Angaben der Polizei und der Feuerwehr kam es rund um Karlsruhe zu zahlreichen Überschwemmungen und Erdrutschen. Bis zu 80 Zentimeter hoch stand das Wasser in einigen Straßen in Kraichtal (Landkreis Karlsruhe). Der Strom fiel in manchen Orten über Stunden aus. In Sternenfels (Enzkreis) schlug der Blitz in ein Einfamilienhaus ein und verursachte einen Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Feuerwehr im Landkreis Karlsruhe war mit über 300 Kräften im Einsatz.

Mehr als 200 Anrufe gingen beim Polizeinotruf Mannheim wegen überfluteter Keller und umgestürzter Bäume ein, wie die Beamten berichteten. Straßen waren überflutet und mussten gesperrt werden, Gullydeckel wurden aus der Verankerung gedrückt. Es kam zu zwei Verkehrsunfällen mit geringem Sachschaden.

Auch in Stuttgart liefen Keller und Tiefgaragen voll. Im Tunnel der Vaihinger Ortsumfahrung stand das Wasser etwa 15 Zentimeter hoch. Die Lage blieb nach Angaben der Einsatzkräfte allerdings übersichtlich. Im Vorfeld war die Integrierte Leitstelle bereits personell aufgestockt worden. Insgesamt wurden etwa 20 Einsätze gemeldet.