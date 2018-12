Region Skigebiete kämpfen mit Schneemangel

Region - Viel Grün, kaum Schnee, wenig laufende Lifte: Wer jetzt im Schwarzwald Skifahren will, hat keine große Auswahl. Am besten sieht es noch am Feldberg im Hochschwarzwald aus, dem größten und bedeutendsten Skigebiet in Baden-Württemberg. Dort laufen dank Beschneiungsanlagen immerhin 10 von 38 Liften. Doch Langläufer haben Pech: Keine einzige Loipe ist befahrbar, teilte eine Sprecherin des Liftverbunds Feldberg am Donnerstag mit. Reger Betrieb herrschte dafür am beschneiten Feldberg-Hang Seebuck, wo Skiläufer mit einigen Sonnenstrahlen und einem weiten Blick auf grüne Schwarzwaldtäler entschädigt wurden.