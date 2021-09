1 Die Polizei sucht den vermissten 59-Jährigen. (Symbolfoto) Foto: lassedesignen – stock.adobe.com

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil fahndet nach dem 59-jährigen Reiner Laskowski und bittet um Unterstützung der Bevölkerung.

Villingen-Schwenningen - Der Vermisste war laut Polizei seit Jahren als Wohnsitzloser, überwiegend im Schwarzwald-Baar-Kreis, unterwegs. Er wurde zuletzt am 5. Mai in Baiersbronn-Klosterreichenbach, unweit der S-Bahn Haltestelle in Richtung Rastatt, polizeilich kontrolliert. An den Folgetagen könnte sich der Vermisste in der Region Gaggenau, Bischweiler, Rastatt, Durmersheim, Karlsruhe-Ettlingen und Karlsbad aufgehalten haben.

Möglicherweise Opfer einer Straftat

Bisherige polizeiliche Ermittlungen zu seinem Aufenthaltsort verliefen negativ. Die Polizei schließt nicht aus, dass Reiner Laskowski Opfer einer Straftat geworden ist.

Reiner Laskowski hat eine ungepflegte Erscheinung, eine kräftige Statur, ist etwa 1,80 Meter groß, hat lange, weißgraue Haare und einen langen Bart.

Hinweise nimmt die Polizei Villingen-Schwenningen unter der Telefonnummer 07721-6010 oder jede andere Polizeidienststelle auf. Alle Infos und das Foto des Vermissten sind auf der Fahndungsseite der Polizei unter https://fahndung.polizei-bw.de/ abrufbar.