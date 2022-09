1 Thorsten Franken zog vor vier Jahren in die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Foto: Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg

Thorsten Franken zog vor vier Jahren nach Bräunlingen in die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg – weg von der Großstadt. Diese Geschichte zeigt, wie er seine Liebe, seine neue Heimat und direkt einen passenden Job fand.















Bräunlingen - Thorsten Franken ist gebürtiger Mannheimer. Und er ist gleichzeitig das, wonach sich praktisch alle Unternehmen in der Republik händeringend bemühen: Thorsten Franken ist ein Facharbeiter. Vor vier Jahren zog er in die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Bereut hat er es bis heute nicht, im Gegenteil: „Die Raumschaft hier bietet doch unendlich viel!“

Familien-Heimat

Die Beziehung zur Region SBH folgte – wie so häufig – der Beziehung zu einem Menschen aus der Region: „Bei einer Wanderung im Schwarzwald haben meine Frau und ich uns kennengelernt.“ Aus der Beziehung wurde eine feste Beziehung. Aus der festen Beziehung wurde eine Familie: „Als Nachwuchs anstand, war schnell die Frage, wo wir uns künftig sehen. Nähe, Überschaubarkeit, das Persönliche – all das waren Faktoren für uns, in Bräunlingen unseren Lebensmittelpunkt aufzubauen.“

Dazu gehören auch Faktoren wie ein intaktes Vereinsleben: „Unser Sohn ist im Bräunlinger Fußballverein, die Tochter im Turnen. Und mit der wunderbaren Natur ist ein Riesen-Spielplatz immer direkt vor der Haustür.“ Im Verhältnis zum Leben in der Großstadt spielt auch Sicherheit eine wichtige Rolle: „Es ist hier doch heimeliger und besser als in der Anonymität.“

Perspektiven für Könner und Macher

Den passenden Job fand Thorsten Franken bei IMS Gear in Donaueschingen. Nach 20 Jahren in der Medizintechnik konnte man die neue Tätigkeit in der Forschung und Entwicklung auch als Quereinstieg bezeichnen. Sein erfolgreicher Weg kann dabei als Beispiel gesehen werden für die Chancen, die die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg mit seinen zahlreichen Unternehmen gut ausgebildeten Fachkräften bieten kann: „Es geht alles, wenn man was kann und was erreichen will.“

Was heißt hier Landleben?

Man fragt sich, ob jemand wie Thorsten Franken, der in der lebendigen Universitätsstadt Mannheim groß geworden ist, das städtische Leben vermisst? Er selbst sieht das ganz entspannt: „Eigentlich muss ich hier ja auf gar nichts verzichten: Bräunlingen bietet doch fast alles, was die große Stadt auch bietet, nur eben nicht in der Anzahl, klar.“

Die Vorzüge der Region

Was vielen Alteingesessenen fast selbstverständlich erscheint, wird von Neuankömmlingen meist noch bewusster wertgeschätzt. Dazu gehört für Thorsten Franken die Schönheit der Natur, die gute und gesunde Luft: „Das ist einfach Gold wert.“ Als weiteren Vorteil sieht er die gute Anbindung zu Zielen wie dem Bodensee oder dem Feldberg – für Thorsten Franken als leidenschaftlichen Wassersportler und Snowboarder besonders toll.

