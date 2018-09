Region Schwarzwälder heiraten vor allem aus Liebe

Deutschlandweit lernen sich in allen Altersgruppen die meisten Paare über den Freundeskreis kennen (27 Prozent), jedoch nimmt der Prozentsatz mit zunehmendem Alter ab. Stattdessen gewinnen das Internet und Dating-Apps mit steigendem Alter an Bedeutung. Bei den Befragten über 50 Jahren lernten sich 43 Prozent online beziehungsweise per App kennen. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren gilt dies übrigens altersunabhängig: Internet und Datin-Apps sind für sie die wichtigsten Quellen für das Liebesglück.

Im Schwarzwald gibt‘s nur selten Liebe am Arbeitsplatz

In der Schwabo-Region treffen sogar 39 Prozent aller Befragten ihren künftigen Partner bei Freunden. Bei rund 22 Prozent wird die Urlaubsbekanntschaft zur großen Liebe. Anders als im Rest von Baden-Württemberg entstehen im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb kaum Beziehungen am Arbeitsplatz oder in der Disco.