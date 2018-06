Region Rotlichtmilieu: freiwillige Prostitution ein Märchen

Gespeist wird dieser Markt mit menschlicher Ware aus Osteuropa, wo auch die Frauen in der bosnischen Turnhalle herkommen. Vermutlich sind auch sie aus allen Wolken gefallen, als sie auf diesem Sklavenmarkt verkauft worden sind. "Die Masche ist immer gleich", berichtet Paulus. Da heiße es zu den 16-, 17- oder 18-jährigen Mädchen, sie bekommen einen Job im goldenen Westen, als Tänzerin auf großen Bühnen. Vermehrt spannen die Menschenhändler dafür vertraute Personen ein – die Bekanntschaft aus der Disko, den netten Cousin oder die hilfsbereite Klassenkameradin werden zum Lockmittel für die Berufung in die moderne Sklaverei.

"Wenn man sich überlegt, dass manche Frauen in Osteuropa mit fünf Jobs gerade so auf 50 Euro im Monat kommen, klingen solche Angebote verdammt verlockend", beschreibt Paulus. Und gerät in Rage: "Man weiß doch genau, welche Routen die Schleuser nehmen." Aber wie will man den Frauen schon nachweisen, dass sie als Zwangsprostituierte gehandelt werden? Von Ungarn erreichen sie oft in Kleinbussen die Ostgrenze Deutschlands. Dort treten die Frauen dann in eine Schattenwelt ein. "Sie sind gefangen in einer Subkultur mit eigenen Wertvorstellungen, Richtern, Ermittlern und Henkern." Paulus weiter: "Die Milieus funktionieren ähnlich wie die Mafia, in der Verrat als schlimmstes Vergehen gilt. Deshalb wird keine Frau zugeben, dass sie sich nicht freiwillig prostituiert. Freiwillige Prostitution gibt es nicht."

Eine Überzeugung, die Anke Precht, Psychologin aus Offenburg, teilt. Sie betreut auch Ex-Prostituierte: "Wenn eine Frau 20 Mal am Tag Sex hat, hört der Spaß für jede Frau auf." Precht weiß: "Die Frauen wirken abgetötet, sie spüren sich selbst nicht mehr. Das ist ein psychisches Überlebensprogramm wie es auch bei Vergewaltigungsopfern oder Kriegsheimkehrern vorkommt."

Wie viele Frauen in Deutschland ein solches Schicksal teilen, weiß niemand. "Seit der Grenzöffnung nach Osten gibt es mehr Opfer. Die Zahlen, die die Polizei erfasst, sind nichtssagend", klärt Paulus auf. Die Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts dokumentiere jährlich nur rund 350 Fälle von Menschenhandel zum Zweck der Prostitution.

Paulus’ Einschätzung deckt sich mit den Recherchen unserer Zeitung. Danach gab es in den Landkreisen Calw, Freudenstadt, Rottweil, Schwarzwald-Baar, Zollernalb, Ortenau und Lörrach in den vergangenen beiden Jahren gerade einmal 15 polizeilich registrierte Fälle von Zwangsprostitution, Ausbeutung von Prostituierten und Zuhälterei. Für Menschenhandel sind es im gleichen Zeitraum nur zwölf Fälle. "Wir gehen davon aus, dass es eine Dunkelziffer gibt", heißt es etwa aus dem Polizeipräsidium Offenburg zurückhaltend.

Anke Precht weiß über die Brutalität in der Branche bescheid

Paulus prescht hingegen vor: "Wir haben ein gigantisches Dunkelfeld." Hunderttausende seien betroffen. Besonders lukrativ scheint das Geschäft mit dem käuflichen Sex an der Grenze zu Frankreich – auch im Ortenaukreis –, zumal im Nachbarland Bordelle verboten sind.

Den Markt dominierten hauptsächlich ausländische Zuhälter, etwa aus Albanien, Bosnien, der Ukraine. Oder es sind Kurden, die Sexsklavinnen halten, zählt Paulus auf. Und wo sind die deutschen Zuhälter? Ja, sie hat es gegeben, sie seien von den Ausländern aber verdrängt worden. "Es hat immer die Oberhand, wer am brutalsten und rücksichtslosesten ist", erklärt Paulus die Machtverhältnisse in der trockenen Sprache des erfahrenen Polizisten. Den Zuhältern beizukommen, sei jedoch schwierig. Nötig seien aufwendige Strukturermittlungen, die viel Geld kosten, viel Personal brauchen und über Jahre hinweg andauern.

Wie brutal Zuhälterei ist, weiß indes auch Psychologin Precht genau. Die Zwangsprostituierten sind nämlich nicht nur an der Seele verwundet: Sie litten auch unter schwersten Verletzungen im Genitalbereich. "Es kommt nicht selten vor, dass vor dem Behandlungsraum der Zuhälter wartet, der die Frauen sofort wieder mitnimmt." Die Freier würden immer gewalttätiger, manche bringen Pornovideos mit, die sie eins zu eins umsetzen möchten. "Andere inszenieren Massenvergewaltigungen, bei denen mehrere Männer über eine Frau herfallen", berichtet Precht aus den Erzählungen ihrer Klienten.

Und doch haben die Zuhälter nur selten einen Prozess zu erwarten. Falls es dazu kommt, bestimmt das Milieupublikum das Verfahren. Paulus: "Wenn Staatsanwalt und Richter keine gefestigten Personen sind, können sie schnell kippen. Das Milieu hat anscheinend Wege gefunden, auch diesen Teil der Rechtsstaatlichkeit auszuhebeln." Weiter sagt er: "Gelegentlich wird der Rechtsstaat regelrecht vorgeführt. Der Saal ist gefüllt mit Milieupublikum, Anwälte fluten Gerichte mit Beweisanträgen, Zeugen fehlen oder machen Falschaussagen. Es kommt erzwungenermaßen häufig zum Deal zugunsten der Angeklagten."

Warum werden diese Verbrechen nicht nachdrücklicher bekämpft? Paulus vermutet drei Gründe dafür: Es herrsche eine kaum für möglich zu haltende Naivität bei Entscheidern vor, der Milliardenmarkt könnte ein unverzichtbarer Faktor des Bruttoinlandsprodukts sein, und: "Die Verantwortlichen sind vom Milieu unterwandert und werden beeinflusst. Zuhälter haben schließlich viel zu bieten, Sex, Geld und Skrupellosigkeit. Gefährdet sind vor allem Politik, Polizei, Justiz, aber auch Bereiche wie Sport und Kunst", gibt Paulus zu bedenken. Und schweigt.