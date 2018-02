Region "Räumdienste können nicht überall sein"

Auch einige unserer Leser sind aufgebracht. "Was mich am meisten ankotzt: Wenn da auf öffentlichem Grund wer hin fällt, braucht keiner zahlen und wenn bei mir vor der Tür eine aufs Maul fliegt, bin ich dran", schimpft eine Userin auf unserer Facebookseite. Doch ist das wirklich so?

Fakt ist: Für die Räumung öffentlicher Straßen und Plätze sind die Träger der Straßenbaulast zuständig - die Räumdienste von Bund, Land, Kreis und Kommune. In Städten und Gemeinden sind in der Regel Mitarbeiter des Bauhofs im Einsatz. Sie müssen nicht nur für freie Straßen sorgen, sondern auch für sichere Bedingungen an Zebrastreifen, öffentlichen Fußwegen oder Parkplätzen.

Dies jedoch gestaltete sich aufgrund der starken Schneefälle am Samstag schwierig. "Auf den Straßen herrschten katastrophale Verhältnisse, und die Räumdienste können nicht gleichzeitig überall sein", erklärt Dieter Popp, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Tuttlingen. Diesbezügliche Anzeigen gingen auf den Polizeirevieren in der Region zwar keine ein. "Allerdings hätten wir den Anzeigenerstattern in dem Fall vermittelt, dass keine fahrlässige Begehung vorliegt."