Region Pollenflug: Vorerst kein Ende in Sicht

Grund ist Mastjahr der Fichte

Diese haben aktuell ihr sogenanntes "Mastjahr", was bedeutet, dass die Bäume besonders viel Energie in die Vermehrung stecken. Das kommt ungefähr alle fünf Jahre vor. In den Jahren dazwischen konzentrieren sich die Fichten mehr auf ihr Wachstum. Für Allergiker sind die Fichtenpollen kaum ein Problem – sie haben eher mit Birkenpollen zu kämpfen.

Auch diese Laubbäume kümmern sich in diesem Jahr hauptsächlich um ihre Vermehrung. Da die Bildung der sogenannten "Kätzchen" für die Birken anstrengend ist, kommt das Mastjahr bei ihnen nur alle zwei Jahre vor. Mit Birkenpollen haben besonders viele Allergiker Probleme. Andere Betroffene leiden unter den Pollen von Hasel, Erle, Esche, Roggen, Beifuß oder Ambrosia. Speziell bei den Birken-Pollen beeinflusst noch ein zusätzlicher Faktor, wie stark Allergiker betroffen sind: Die Luftverschmutzung.