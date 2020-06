Region Polizei kontrolliert Motorradfahrer

So musste eine Maschine aufgrund eines gravierenden Mangels aus dem Verkehr gezogen werden, da die Antriebskette am Hinterreifen geschliffen hatte. Bei Gernsbach hatte ein Biker Schalldämpfer ausgebaut und in seinem Rucksack verstaut. Bei seinem deutlich zu lauten Motorrad erlosch die Betriebserlaubnis. In einem weiteren Fall wurden Ermittlungen eingeleitet, da der kontrollierte Motorradfahrer im Verdacht steht, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs gewesen zu sein.

Die Kontrollaktion hatte laut Polizei zum Ziel, schweren Unfallfolgen entgegenzuwirken.