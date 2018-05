Region o2-Störung: Software-Fehler war Grund

Die stundenlange Störung ist nach Angaben des Unternehmens von einem Software-Fehler ausgelöst worden. Die "Einschränkungen" beim Telefonieren und mobiler Internet-Nutzung hätten vor allem Kunden betroffen, die sich im Laufe des Tages neu ins Internet einbuchten, zum Beispiel aus dem Flugmodus.

Erste Beschwerden von Nutzern gab es am frühen Nachmittag, O2 erklärte die Probleme kurz vor Mitternacht für behoben. Auch in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) waren Kunden von etwa Aldi Talk am Dienstag stundenlang ohne Netz.