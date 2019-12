Region Nach Unglück am Feldberg: Warnung vor Lawinengefahr im Schwarzwald

Feldberg - Nach einem Lawinenunglück am Feldberg im Schwarzwald hat die Bergwacht vor winterlichen Risiken im höchsten deutschen Mittelgebirge gewarnt. Der Schwarzwald berge alpine Gefahren, die häufig unterschätzt würden, sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation am Montag. Am höchsten Berg im Schwarzwald, dem Feldberg, gingen immer wieder Lawinen ab. Zudem könnten Wintersportler, die abseits der Pisten und Loipen unterwegs sind, bei Nebel oder Schneefall schnell die Orientierung verlieren. Da Wege nicht präpariert seien, bestehe ein vergleichsweise hohes Unglücksrisiko. Es sei daher ratsam, den markierten Skiraum nicht zu verlassen.