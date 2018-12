Region Massiver Bahn-Streik bremst Pendler aus

Zwar gingen die Beschäftigten um 9.00 Uhr wieder an die Arbeit. Weil viele Züge zu dem Zeitpunkt aber nicht dort waren, wo sie hätten sein sollen, zogen sich die Auswirkungen der Arbeitsniederlegung noch weit in den Tag hinein. Die Gewerkschaft sprach am Vormittag von einem vollen Erfolg, zeigte sich zugleich aber auch wieder gesprächsbereit.

Am Morgen hatte die Bahn den kompletten Fernverkehr eingestellt. Auch im Regionalverkehr gab es teils massive Probleme, was auch daran lag, dass viele Stellwerke bestreikt wurden, wie ein Sprecher sagte. Teils gab es auch Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr. So meldete etwa die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft aus Karlsruhe Ausfälle im gesamten Netz - ebenfalls wegen der Stellwerke.

Dass es Warnstreiks geben würde, hatten viele Pendler und Reisende zwar schon am Wochenende mitbekommen. Weil die Schwerpunkte und somit auch die Auswirkungen unklar waren, standen am Montagmorgen dann aber trotzdem viele ratlos vor den Anzeigetafeln am Bahnhof, auf denen reihenweise Zugausfälle und teils stundenlange Verspätungen aufgeführt waren.