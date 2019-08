Region Marode Schulhäuser werden saniert

Überhaupt sind die Städte, Gemeinden und der Landkreis Freudenstadt seit Jahren dabei, Schulen mit Millionenaufwand zu modernisieren – mal wurden sie mit Mensen und Landesmitteln fit für den Ganztagsbetrieb gemacht, derzeit ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Berufsschulen großes Thema.

Dass aktuell viele der Projekte überhaupt in Angriff genommen werden können, ist dem Sonderprogramm des Bundes zur Schulsanierung in finanzschwachen Kommunen zu verdanken. 3,5 Milliarden Euro macht der Bund dafür bundesweit locker. Dass sich Baden-Württemberg diese Chance nicht durch die Lappen gehen lässt, ist daran erkennbar, dass die Landesregierung bereits 250 Millionen Euro der für den Südwesten bereitstehenden 251 Millionen Euro bewilligt bekam (99,7 Prozent).

Sämtliche Bereiche des Südwestens profitieren

Finanziert werden damit Sanierungsmaßnahmen in allen vier Regierungsbezirken. Und wer bekommt wie viel? Laut Kultusministerium fließen 275 Millionen Euro für 207 Sanierungsmaßnahmen in den Regierungsbezirk Stuttgart. Auf Karlsruhe entfallen 185,5 Millionen (171 Projekte), auf Freiburg 161,9 Millionen (227) und auf Tübingen 104,8 Millionen (113).

In Villingen-Schwenningen steht derweil eines der wohl umfangreichsten und recht teuren Schulsanierungsprojekte kurz vor dem Abschluss. Bereits seit zwei Jahren wird das Gymnasium am Deutenberg (GaD) im Stadtbezirk Schwenningen saniert, parallel dazu wurde ein Erweiterungsgebäude gebaut. Ursprünglich wurde die aus Denkmalschutzgründen aufwendige Maßnahme mit gut 24 Millionen Euro veranschlagt und vom Gemeinderat der Doppelstadt bewilligt. Doch mit zunehmender Bauzeit und veränderter Wirtschaftslage in den einzelnen Gewerken, musste das Gremium immer wieder zusätzliche Millionen bewilligen. Nach jetzigem Stand kostet die Sanierung des Gymnasiums mindestens 31 Millionen Euro.

Besonders bitter aus städtischer Sicht: Das GaD ist bei Weitem nicht die einzige schulische Baustelle in Villingen-Schwenningen. Während eine verhältnismäßig geringe Summe von rund drei Millionen Euro in den Umbau der Friedensschule zu einer Ganztagsschule in Wahlform investiert wird, wartet mit dem Schulverbund am Deutenberg, der Real- und Werkrealschule beinhaltet, schon das nächste Großprojekt. Die Schule, die sich auf demselben Areal wie das GaD befindet, ist schon seit Jahren sanierungsbedürftig. Zwar versichert die Stadtverwaltung immer wieder, dass diese Sanierung kommen wird. Allerdings wollen sie und der Gemeinderat den Schritt erst gehen, wenn die andere Großbaustelle abgeschlossen ist.

Auch die Stadt Lörrach steht finanziell wie personell vor gewaltigen Herausforderungen. Bis 2024 summieren sich die Investitionen der Kommune auf bis zu 160 Millionen Euro. Alleine die fünf zentralen Aufgaben Schulentwicklung, Kinderbetreuung, Wohnungsbau, Zentralklinikum und Sanierung des Rathauses werden voraussichtlich 82 Millionen Euro kosten.

Einige Beispiele: Der Ausbau der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule kostet voraussichtlich zehn Millionen Euro. Die besonderen Raumbedürfnisse dieser Schulform machen den aufwendigen Ausbau laut Oberbürgermeister Jörg Lutz (parteilos) notwendig. Die Sanierung der Fridolin-Turnhalle schlägt mit 3,2 Millionen Euro zu Buche und die Instandsetzung der benachbarten Fridolinschule mit Schulhof noch einmal mit gut 2,3 Millionen Euro.

Da die beiden bestehenden allgemeinbildenden Gymnasien aus allen Nähten platzen, ist ein drittes Gymnasium geplant. Dafür werden sieben Millionen Euro veranschlagt. Für die Hellbergschule gibt es noch keine Zahlen. Insgesamt wird die Stadt Lörrach in den nächsten Jahren 33 Millionen Euro in die Schulen stecken müssen. Nicht berücksichtigt sind hier die regelrecht davongaloppierenden Kostensteigerungen in der Baubranche. Baubürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic kalkuliert hier deshalb einen Unsicherheitsfaktor von 20 Prozent ein.

Vor drei Jahren hat der Städtetag den Sanierungsstau an den Schulen im Südwesten auf drei bis vier Milliarden Euro beziffert. Dass die Defizite allein mit der Finanzspritze aus Berlin nicht zu beheben waren, ist klar. Das Land hat deshalb zusätzlich einen eigenen Fördertopf zur Unterstützung der Kommunen geschaffen.

Insgesamt nehmen Bund und Land damit 726,4 Millionen Euro in die Hand, um die baden-württembergischen Kommunen bei der Sanierung zu unterstützen. Da die Gemeinden diesen in der Regel 30-prozentigen Zuschuss zu 70 Prozent aus ihren Haushalten ergänzen, fließen im Südwesten von 2018 bis 2022 insgesamt 2,4 Milliarden Euro in die Sanierung von Klassenzimmern, Dächern, Toiletten, Heizungen oder Fassaden – "schließlich sollen sich die Schüler dort, wo sie lernen, auch wohlfühlen", sagt Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Emsig gebaut wird deshalb auch im Zollernalbkreis: Nachdem 2017 der dritte Bauabschnitt zur umfassenden Renovierung der Kaufmännischen Schule in Hechingen abgeschlossen werden konnte, steht nun der vierte und letzte Abschnitt in Höhe von 1,85 Millionen Euro an.

In der Walther-Groz-Schule, der Kaufmännischen Schule in Albstadt, waren bereits 2018 umfangreiche Innensanierungen geplant. Die Ebenen 5 und 6 sollen 2019 für rund 700 000 Euro saniert werden. Und an den Gewerblichen Schulen in Balingen ist für die kommenden Jahre die weitere Innensanierung des Gebäudes in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro vorgesehen. Unter dem Strich stehen für Sanierung, Neu- und Umbauten an allen Kreisschulen damit Kosten in Höhe von 36 Millionen Euro im Raume.

Teurer als der Freiburger Stadion-Neubau

Ein Lied vom hohen Preis der Bildung kann außerdem Freiburg singen. Dort sind marode Schulklos und zugige Fenster im Klassenzimmer quasi ein Dauerbrenner: Die Stadt hat in den vergangenen zehn Jahren über 100 Millionen Euro in Sanierungsarbeiten gesteckt. Im aktuellen Haushaltsjahr sollen allein 10 Millionen verbaut werden.

Trotzdem ist an dieser Front des Sanierungsstaus kein Land in Sicht: Im vergangenen Oktober hat der Stadt einstimmig für den Neubau der maroden, 1972 gebauten Staudinger Gesamtschule im Stadtteil Haslach gestimmt, Mitte Juli haben die Bauarbeiten begonnen. 110 Millionen Euro werden dafür mindestens fällig – weit mehr als in den 90er-Jahren der Bau des repräsentativen Konzerthauses und teurer auch als das neue Stadion für den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg.