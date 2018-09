Region Manöver: Soldaten üben in Spaichingen

Schwarzwald-Baar-Kreis/Kreis Tuttlingen - Wer am Montag um die Mittagszeit auf der A 81 in Richtung Singen unterwegs war, hat sie bestimmt gesehen - einige der Kompanien der am Freitag gestarteten ABC-Abwehrübung. Es ist die größte, die bis dato in der NATO oder der EU stattgefunden hat. Rund 1300 Soldaten aus 14 Nationen sind an dem sogenannten freilaufenden Manöver beteiligt.