Region Manöver: 1300 Soldaten rücken an

Region - Sie steht kurz bevor: die größte ABC-Abwehrübung, die bis dato in der NATO oder der EU stattgefunden hat. Am Freitag, 14. September, fällt in Speyer der Startschuss für die rund 1300 Soldaten aus 14 Nationen, die laut dem Landeskommando Baden-Württemberg bei dem sogenannten freilaufenden Manöver beteiligt sein werden.