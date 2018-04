Region Mangelware Hebamme: Hilft Ausbildungsreform?

Doch Scheichenbauer sieht weitere Vorteile: Die Arbeit in den Kliniken werde sich verändern. "Durch das Studium lernen unsere Hebammen wissenschaftliches Arbeiten. Dann können Arzt und Hebamme auf Augenhöhe zusammenarbeiten." Bislang, so Scheichenbauer, könnten Hebammen in Behandlungsfragen nur ihre - teils jahrzehntelange - Erfahrung in die Waagschale werfen. Das Problem: Erfahrungswerte sind nicht evidenzbasiert, nicht empirisch belegbar. Eine medizinische Studie "zählt da im Klinik-Alltag einfach mehr".

Und noch ein Problem könnte das Hebammen-Studium lösen: Der Abschluss wäre international anerkannt. Momentan ist dies nicht der Fall. Genauer gesagt, nicht mehr. Wer seine Hebammenausbildung 2017 oder später begonnen hat, braucht eine Zusatzqualifikation um im Ausland arbeiten zu können.

Baden-Württemberg bietet Studiengang bereits an

Innerhalb der EU ist Deutschland, was die Umsetzung der Verordnung zur Akademisierung des Hebammenberufs angeht, im Übrigen ziemliches Schlusslicht. Vorsichtig formuliert. Mit Ausnahme von Estland, Lettland und eben Deutschland haben alle Länder die Umstellung geschafft. Allerdings hinkt nicht ganz Deutschland gnadenlos hinterher. Baden-Württemberg hat sich bereits auf den Weg gemacht. An den Dualen Hoschschulen in Mannheim, Heidenheim, Stuttgart und Karlsruhe gibt es den Studiengang "Angewandte Hebammenwissenschaften" bereits, in Tübingen wird er derzeit eingerichtet.

Das Interesse der landesweit aktuell 490 Hebammenschülerinnen am Studium sei groß, versichert Scheichenbauer. Es gebe deutlich mehr Bewerber als Studienplätze. Für Scheichenbauer ist diese Entwicklung eine echte Chance. "Den Hebammenmangel können wir nur durch mehr Ausbildung bekämpfen", ist sie sich sicher. "Deswegen brauchen wir mehr Studienplätze als wir jetzt Ausbildungsplätze haben."

Doch damit dies gelingt, "muss noch ganz viel, ganz schnell passieren", meint Scheichenbauer. Wo können weitere Studienplätze entstehen? Wird es auch für den Studiengang eine Ausbildungsvergütung geben? Und wer bezahlt das Ganze? In Kürze steht ein Gespräch im Wissenschaftsministerium an, bei dem Fragen wie diese beantwortet werden sollen.