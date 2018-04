Region Maibaum-Stellen: Mehr als nur Tradition

Region - Die Hinweisschilder an den Ortstafeln weisen längst darauf hin: Zahlreiche Vereine und Dörfer laden in der Nacht zum 1. Mai traditionell wieder zum Aufstellen des Maibaums ein. Beim Aufstellen geht mittlerweile ganz klar die Sicherheit vor. Während vielerorts Firmen das Maibaum-Aufstellen übernehmen, gibt es aber auch noch Gemeinden und Dörfer, in denen traditionell Muskelkraft gefragt ist. Schließlich soll auf Spaß trotz maschineller Hilfe nicht verzichtet werden.