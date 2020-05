Region Landkreise ziehen Zwischenbilanz zur Corona-Krise

Eine solche steht beispielsweise am Mittwoch für das Oberzentrum Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) in der ersten Gemeinderatssitzung seit der Corona-Krise zur Diskussion. Der Erste Bürgermeister Detlev Bührer war in ersten Schätzungen bereits von Mindereinnahmen in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro für den städtischen Haushalt ausgegangen. Im Vorfeld der Sitzung aber wurde man konkreter – im Haushalt 2020 drohe eine Fehlbetrag von 53 Millionen Euro, wenn nun nicht gehandelt werde. Und handeln, das heißt konkret: Haushaltssperre im Umfang von 30 Prozent des Etats.

So vieles, was in normalen Zeiten üppige Einnahmen in die Stadtkasse der Villingen-Schwenninger sprudeln ließ, geht gerade nicht mehr oder eingeschränkt. Zu rechnen sei in Villingen-Schwenningen mit 31,5 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer, etwa 50 Prozent, 700 000 Euro Vergnügungssteuer, die alleine im April fehlen dürften, 660 000 Euro weniger Kita-Gebühren im April und Mai oder 50 000 Euro weniger Parkgebühren im April. Als wären die Schäden durch das Orkantief Sabine (voraussichtlich rund eine Million Euro weniger Holzerlöse) für die waldreiche Doppelstadt nicht schon genug gewesen.

Man sieht sich gezwungen zu handeln, um einen drohenden Fehlbetrag von etwa 53 Millionen Euro im Haushalt 2020 nicht Realität werden zu lassen und in finanzielle Schieflage zu geraten. Also spitzen die Kommunalpolitiker nun die Griffel, setzen in Gedanken den Rotstift an und überlegen, welche Vorhaben reduziert oder gestrichen werden können – viel Kleinvieh soll ordentlich Mist machen, angefangen vom Anbau einer Kindertagesstätte oder dem Kunstrasenplatz im Ortsteil Pfaffenweiler bis hin zum Grillplatz oder einer Pumptrack-Anlage in Tannheim. Selbst Otto Normalverbraucher trifft es wohl: Eine 20-Prozen­t-Kürzung der Zuschüsse an Verbände, Vereine und wirtschaftliche Unternehmen steht zur Debatte.

Einheitliches Erfassungsmodell wird derzeit erarbeitet

Nicht ganz so weit in der Betrachtung des Schadens ist man im Kreis Freudenstadt. "Das lässt sich im Moment nicht abschätzen", sagt Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamts. Hier blickt man gespannt auf eine Entwicklung beim Landkreistag: ein einheitliches Erfassungsmodell, das derzeit erarbeitet wird. "Darauf warten wir im Moment", erklärt Eisele. Sonderausgaben, die durch die Pandemie anfallen, würden derzeit separat gebucht. Unter anderem gab der Landkreis Freudenstadt bislang rund eine Million Euro aus, um Schutzausrüstung für Ärzte, Seniorenheime und andere Einrichtungen zu beschaffen. Bestellt wurde in China, auf volles Kostenrisiko, wie Landrat Klaus Michael Rückert erklärt. Hätte der Kreis nur auf Lieferungen des Landes vertraut, hätte dies "mehrfach zum Notstand" geführt. Weitere 20 000 Euro gab der Kreis zum Aufbau einer zentralen Infekt-Ambulanz in einer Halle in Dornstetten aus, die Praxen von Grippe- und Corona-Patienten zu entlasten. Das Geld will sich der Kreis von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg zurückholen, die dafür eigentlich zuständig sei, sich bislang aber "geziert" habe.

Eigentlich sollte jetzt im Kur­städtchen Bad Wildbad (Kreis Calw) die Strategie der Investitionsplanung für das Jahr 2021 diskutiert werden. "Unser aktueller Haushalt ist jedoch Makulatur", bedauert Bürgermeister Klaus Mack. Die geplante Haushaltssitzung im Mai wurde deshalb abgesagt. Zwar könne aus heutiger Sicht noch keine Aussage zu konkreten Zahlen gemacht werden, doch schon jetzt stünden Ausfälle von 850 000 Euro fest, wurde am Dienstag mitgeteilt. Diese müssten kurzfristig kompensiert werden. Das Stadtoberhaupt veranlasste deshalb gemäß der Landes-Haushaltsverordnung eine haushaltswirtschaftliche Sperre.

Architekturwettbewerb zum neuen Landratsamt in Rottweil lief bereits auf Hochtouren

Im Landkreis Rottweil hingegen stehen sich mit der Corona-Krise und den Vorhaben zwei Giganten gegenüber. Über ein neues Landratsamt wird im Kreistag in Rottweil nämlich bereits seit Jahren diskutiert. Noch nie war man an einer Umsetzung der Pläne so nah dran wie jetzt. Der Architekturwettbewerb lief bereits auf Hochtouren. Doch die Corona-Krise könnte einen Strich durch die Rechnung machen. Fast 40 Millionen Euro würden Abriss und Neubau kosten. Landrat Wolf-Rüdiger Michel hat daher schon einmal anklingen lassen, das Megaprojekt schieben zu wollen. Das Geld werde an anderer Stelle gebraucht. Zudem rechnet die Kreisbehörde für die kommenden Jahre mit geringeren Steuereinnahmen.

Als wichtiger erachtet der Rottweiler Landrat die Elek-trifizierung der Bahnstrecke zwischen Rottweil und Villingen. Die Modernisierung der Linie wird zig Millionen kosten. Michel will daran unbedingt festhalten. Nun ist der Kreistag am Zug. Er trifft sich erstmals seit Ausbruch der Pandemie Mitte Mai zu einer öffentlichen Sitzung.

Etwa zeitgleich sollen auf Kreisebene auch im Schwarzwald-Baar-Kreis die Würfel fallen – auch hier will man an der Elektrifizierung der Bahnstrecke, die beide Kreise verbindet, festhalten. Aber für anderes könnte der Zug abgefahren sein, denn wie sagte der CDU-Fraktionssprecher­ und Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, Jürgen Roth, so schön: Es sei "an der Zeit, zehn Millionen Euro einzusparen".