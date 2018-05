Region Landkreise erwägen Klage im Fluglärmstreit

Villingen-Schwenningen - Im Streit um Schweizer Fluglärm über Baden-Württemberg erwägen die betroffenen Regionen in Südbaden Klage wegen des Flughafenkonzepts in Zürich. Der Flughafen hatte von der zuständigen Schweizer Behörde eine Teilgenehmigung dafür erhalten, andere Flugrouten als bisher zu fliegen. Das werde zu deutlich mehr Krach führen als ohnehin schon, kritisierten am Freitag die Vertreter der Landkreise Waldshut, Schwarzwald-Baar-Kreis, Konstanz und der Gemeinde Hohentengen. Sie prüfen, ob sie vor dem Schweizer Bundesverwaltungsgericht dagegen vorgehen.