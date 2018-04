Region Landfahrer: Städte haben wenig Handhabe

Region - Eine Landfahrergruppe hat in der vergangenen Woche in Villingen-Schwenningen für Ärger gesorgt. Nachdem die Polizei vor sogenannten Teerkolonnen (Gruppen, die von Haus zu Haus ziehen und angeblich günstige Arbeiten anbieten) warnte, entspannte sich auf Facebook in der Gruppe Stadtgeflüster VS eine rege Diskussion. Die Kommentatoren brachten die Warnung in Verbindung mit einer irischen Gruppe, die in Villingen campierte.