Region Längste Mondfinsternis des Jahres

Die Mondfinsternis findet in den frühen Morgenstunden statt. Der Mond wird – gutes Wetter vorausgesetzt – gegen 4.33 Uhr Mitteleuropäischer Zeit vom (Kern-)Schatten der Erde getroffen und nach und nach von diesem völlig bedeckt. Die Totalität beginnt um 5.41 Uhr und dauert bis 6.44 Uhr, die Mitte ist um 6.12 Uhr erreicht. Während der Totalität erscheint der einzige natürliche Satellit der Erde in einem roten Licht, das ihn durch Streuung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre trotz der Abschattung noch erreicht.

Besonders nahe

Für dieses Himmelsschauspiel öffnet die JKS bei ausreichend klarer Sicht um 5.30 Uhr, so dass der Beginn der Totalität gerade noch beobachtet werden kann. Der Mond erscheint dem Betrachter an diesem Morgen besonders groß, denn er ist uns auf seiner elliptischen Bahn um die Erde besonders nahe. Es sind nur 357 000 Kilometer bis zu ihm, während er manchmal mehr als 400 000 Kilometer von der Erde entfernt ist. Während der Totalität besteht die Möglichkeit, einen Blick auf Jupiter und seine Monde zu werfen, auch Venus zeigt sich.