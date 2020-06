Region Illegaler Waffenhandel fliegt auf

Parallel führten Ermittlungen in anderer Sache die Beamten des Kriminalkommissariats Balingen auf die Spur eines 33-Jährigen aus dem Kreis Tübingen und eines 34-Jährigen aus einer Gemeinde im Zollernalbkreis. Unter dem dringenden Verdacht des illegalen Waffenhandels wurden die beiden Männer nach mehrwöchigen Ermittlungen in den vergangenen Tagen in Göppingen und Mössingen festgenommen. Der Jüngere hatte eine Schusswaffe bei sich. Beide Männer sollen ebenfalls Waffen aus der illegalen Werkstatt im Kreis Tuttlingen bezogen haben. Auch gegen ihre mutmaßlichen Käufer wird ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil leitete gegen die 32 und 48 Jahre alten mutmaßlichen Waffenhersteller ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigem, illegalem Waffenhandel ein. Offenbar hatten die Beschuldigten ihre beruflichen Kenntnisse in der Metallverarbeitung genutzt, um erlaubnisfreie Schreckschusswaffen in erlaubnispflichtige - sogenannte "scharfe" Schusswaffen - umzubauen. Teilweise wurden in der Werkstatt hergestellte Schusswaffen auch an einzelne Abnehmer in andere Bundesländer veräußert. Auch dort wird ermittelt. Bis zum Prozess sind beide Verdächtige auf freiem Fuß.