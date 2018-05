Region Hocks und Feste am Vatertag: Hier ist Party angesagt

Horb: Party ist in Altheim beim Bockbierfest angesagt: Los geht es um 11 Uhr auf dem Festplatz. Um 18 Uhr spielt dann die Achertäler Partyband. In der Landgaststätte Priorberg in Dettingen findet ab 11 Uhr ein Vatertagsfest statt. Die "Romanos" aus Lützenhardt treten ab 12 Uhr auf.

Loßburg: Am Fischbachweiher in Lombach ist ab 9 Uhr Vatertagshock.

Starzach: Im Kelhof-Festzelt in Bierlingen steigt ab 11 Uhr das Waldmeisterfest mit Blasmusik.

Waldachtal: Der Schwarzwaldverein lädt ab 14 Uhr in die Schellenberghütte zu Kaffee und Kuchen ein.

Kreis Calw

Althengstett: Der Musikverein veranstaltet die Vatertagshockete auf dem Hof der Grundschule. Los geht es um 11.30 Uhr. Es spielt der Musikverein Wendelsheim.

Calw: Ab 11 Uhr lädt die "Streetfood Fiesta" in der Innenstadt zum Schlemmen ein. Beim ersten Calwer Straßenmusikfestival treten außerdem ab 13 Uhr an acht Orten Bands auf.

Haiterbach: In Beihingen steigt ab 10 Uhr das Vatertagsfest des VfR mit einem Gottesdienst im Grünen, anschließend ist Frühschoppen und Live-Musik von Ralf Ullrich vom "Starzach-Duo".

Nagold: In Emmingen lädt die freiwillige Feuerwehr zur Kühlenberghockete ein. Beginn ist um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Grünen.

Simmersfeld: Die Vatertagshockete des Musikvereins findet ab 11.30 Uhr auf dem Dorfplatz statt.

Kreis Rottweil

Dornhan: Beim Wasserhäusle findet ab 10 Uhr die Hockete des Heimatvereins statt.

Dunningen: Im Rahmen des Frühlingsfestes des Musikvereins Lackendorf spielt am Vatertag zum Frühschoppen ab 10 Uhr die Bauernkapelle Trichtingen. Nachmittags tritt der Gastgeber, der Musikverein Lackendorf, auf. Den Festausklang bereiten "Broken Silence".

Oberndorf: In Bochingen wird ab 10 Uhr die Wanderhütte bewirtet. Die Vatertagshockete der Narrenzunft Boll findet ab 11 Uhr am "Uhunest" statt.

Rottweil: Ein Vatertagshock findet ab 11 Uhr am Naturfreundehaus "Zum Jungbrunnen" statt.

Sulz: In Bergfelden lädt der Sportverein zur Vatertagshockete am See ein. Los geht es um 11 Uhr. In Hopfau lädt die Feuerwehr ab 11 Uhr zur Vatertagshockete ein. Die Besucher können das neue Feuerwehrauto besichtigen, außerdem spielt der Musikverein.

Villingendorf: Die Vatertagshockete beim Reit- und Fahrverein beginnt um 9.30 Uhr am Reiterhof.

Vöhringen: Der Fischerclub Wittershausen veranstaltet ab 10 Uhr ein Vatertagshock bei den Gewässeranlagen.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Brigachtal: Zum Vatertagsfest lädt der Fußballclub ab 10 Uhr auf den Festplatz ein.

Mönchweiler: Das Vatertagsfest des Musikvereins ist ab 11 Uhr auf dem Pausenhof der Gemeinschaftsschule.

Königsfeld: Das Vatertagsfest der Feuerwehr Burgberg am alten Gerätehaus beginnt um 10.30 Uhr. Vormittags unterhält der Spielmannszug Villingen, nachmittags spielen die "Original Schwarzwaldfeger".

St. Georgen: In Peterzell ist ab 11 Uhr Vatertagshock beim FC Viktoria.

Villingen-Schwenningen: In Mühlhausen veranstaltet die Halden-Zunft eine Vatertagshock beim Göpelhaus. Der Sportverein Rietheim lädt ab 10 Uhr zum Vatertagshock auf dem Sportgelände ein. In Weilersbach ist der Vatertagshock ab 10 Uhr im Feuerwehrhaus. Die Gockel-Gilde Zollhaus lädt ab 10 Uhr zum Vatertagsfest ein.

Zollernalbkreis

Albstadt: An der Turn- und Festhalle in Laufen ist ab 11 Uhr Vatertagsfest mit dem Schützenverein.

Balingen: Die Schützengilde veranstaltet ab 11 Uhr eine Vatertagshockete am Schützenhaus.

Geislingen: Vatertagsfest des Musikvereins ist von 11 bis 20 Uhr auf dem Festplatz. Es spielt die Bauernkapelle.

Haigerloch: In Bad Imnau findet die Vatertagshockete beim Rathaus statt. Es treten ab 11 Uhr die Polkagruppe "Blowfeld" und die Jugendkapelle Bad Imnau/Haigerloch/Hart/Trillfingen auf.

Hechingen: Auf dem Bollemer Wasen findet die Hockete des Musikvereins statt. Los geht es um 11 Uhr mit dem Frühschoppen. In Weilheim organisiert der Obst- und Gartenbauverein ab 10 Uhr eine Hockete im Lehrgarten. Eine weitere Hockete findet ab 10 Uhr in Bechtoldsweiler auf dem Ehrenwald-Spielplatz statt.

Meßstetten: Vatertagshocketen, jeweils ab 10 Uhr, finden auf dem Dorfplatz Unterdigisheim, auf dem Erwin-Gomeringer-Platz und auf dem Rathausplatz in Tieringen statt. Ab 11 Uhr lädt zudem der Musikverein Hartheim zum Vatertagsfest ins Festzelt ein.

Rangendingen: Der Schützenverein veranstaltet eine Vatertagshockete am Schützenhaus.

Ratshausen: Die Vatertagshockete des Musikvereins ist ab 10 Uhr in der Ortsmitte.

Zimmern unter der Burg: Der Sportverein veranstaltet ab 10 Uhr die traditionelle Brunnenhockete. Höhepunkt ist hier der Schinken-Schätzen-Wettbewerb.