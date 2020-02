Region Hochwassergefahr: Starkregen flutet Straßen

Region - Die anhaltenden Regenfälle der letzten Tage haben vielerorts die Pegelstände der Flüsse und Bäche ansteigen lassen. Auch das aufgeweichte Erdreich hielt die Einsatzkräfte auf Trab. Vorerst wird sich daran wohl auch nichts ändern. In einigen Gewässern seien die Meldewerte bereits überschritten, teilte die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg mit. Betroffen seien vor allem das Allgäu und der nördliche Schwarzwald. Die Experten vermuten demnach, dass Wasserstände vereinzelt so stark ansteigen könnten, wie in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor unwetterartigen Regenfällen mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter im Nordschwarzwald.