Nach der Auflösung durch unseren Reporter erzählen die Tätowierer unterschiedliche Dinge: Harry Ruff, Inhaber von Harrys Tattoo Studio in Balingen, erzählt, er bekomme immer wieder solche Anfragen, auch mit rassistischen Motiven. Bislang habe er sie allesamt abgelehnt. "Es wollte schon mal einer ein Hitler-Porträt haben", erzählt er, "und als ich das abgelehnt habe, wollte er eine Pistole haben, die auf einen 'Negerkopf' zielt. Ich hab ihn dann gefragt, ob er sie noch alle hat und aufgelegt."

In Villingen-Schwenningen sind derartige Wünsche nach Aussage der dort ansässigen Tätowierer seltener. Das Pio Pistol Tattoo Studio in Schwenningen lehnt Max' Anliegen schlicht mit der Begründung ab, man mache prinzipiell keine politischen Tattoos. Also auch keinen Donald Trump, keinen Vladimir Putin und auch keine Angela Merkel. "Egal, wie künstlerisch man ein politisches Motiv umsetzt, letztlich bringt so was nur Ärger", meint der Geschäftsführer David Piovano.

Neonazis lassen Tattoos im Ausland machen

Ein anderer Tätowierer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis erzählt uns, ihm begegneten auf Conventions immer wieder Leute mit Neonazi-Tattoos, auch mit Porträts von Nazi-Größen. Und auf dem Mittelaltermarkt in Calw habe vor zwei Jahren ein Tätowierer, der dort einen Standplatz hatte, solche Motive angeboten. "Schon sein Kapuzenpulli in schwarz-weiß-rot kam mir verdächtig vor.", meint der Farbkünstler. "Als ich dann die Motive gesehen habe, war unser professionelles Gespräch schnell beendet." Seiner Erfahrung nach gebe es in Deutschland jedoch kaum professionelle Tätowierer, die Nazi-Tattoos stechen. Neonazis gingen für solche Motive in aller Regel zu Szene-Leuten, die das unter der Hand machten oder führen ins benachbarte Ausland. Im Elsass gäbe es beispielsweise eine große Szene von Tätowierern, die weniger Skrupel mit Nazi-Motiven hätten.

Es gibt in unserer Region also kaum einen professionellen Tätowierer, der es auch nur in Erwägung ziehen würde, ein Hitler-Porträt zu stechen. Für unseren Reporter beruhigend - für Max Haller weniger, wenn es ihn denn gäbe. Er müsste für sein Tattoo vermutlich ganz schön weit fahren.