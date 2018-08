Region Gehwegparker: Gar kein Problem?

Doch wie sieht es eigentlich in der Region aus? Sind Gehwegparker ein Problem?

In Rottweil kommt es „immer wieder vor, dass Fahrzeuge auf Gehwegen geparkt werden“. Die Fallzahl ist laut Auskunft aber gering, von einem Problem könne man nicht reden, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Allenfalls im Bereich von Baustellen komme es häufiger zu Falschparken auf dem Gehweg. Dies kläre die Stadt dann aber in der Regel im Gespräch mit den Anwohnern.

Auch in Hechingen gibt es laut Pressesprecher Thomas Jauch das Phänomen "Gehwegparken". Es komme jedoch verhältnismäßig wenig vor. Vor allem nicht in Bereichen, in denen das Parken durch Markierungen oder Beschilderungen geregelt oder Parkplätze ausgewiesen seien. In den Wohngebieten der Zollernstadt scheine indes weniger die Parkplatznot der Grund für Gehwegparker zu sein, "sondern das Bemühen der Fahrer, einen möglichst großen Straßenraum für den fließenden Verkehr frei zu halten" oder auch, das eigenen Auto vor Schäden zu bewahren. Dies geschehe dann leider zu Lasten der Fußgänger.