Region Frust ade: Stimmungstief im Herbst bekämpfen

Sport

Durch den Wetterumschwung und den Umstand, dass es bereits früher dunkel wird, verkriechen wir uns automatisch öfter in der Wohnung. Um der wenigen Bewegung und Verspannungen entgegenzuwirken, ist Sport wichtig. Ob joggen, Yoga in den eigenen vier Wänden oder der Gang ins Fitnessstudio: Bewegung sorgt in der kalten Jahreszeit für bessere Laune. Wer sich gar nicht für sportliche Aktivitäten motivieren kann, sollte wenigstens längere Spaziergänge in seinen Alltag einbauen.

Wechselduschen

Sich bei der morgendlichen Dusche mit warmen Wasser berieseln lassen ist zwar schön, aber nicht effektiv. Der Wechsel mit warmem und kaltem Wasser hingegen regt den Kreislauf an und stärkt unser Immunsystem. Der Körper kann sich schneller auf unterschiedliche Temperaturen einstellen. Das heißt, der Wechsel zwischen warmen Räumen und kalter Luft im Freien fällt leichter. Für gute Laune und Entspannung sorgt die Dusche ebenfalls.