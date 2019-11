Region Falsche Polizisten knöpfen Rentnerin 37.000 Euro ab

Die Geldübergabe erfolgt seitens der Opfer oftmals nur, um die Gespräche nicht weiterführen zu müssen. Und das geschehe, obwohl die meisten Opfer über diese Betrugsarten bereits informiert waren.

Bereits im Sommer 2018 wurde beim Polizeipräsidium Tuttlingen, Kriminalpolizeidirektion Rottweil, eine zentrale Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung des Deliktsbereichs "Falscher Polizeibeamter" und "Enkeltrickbetrüger" eingerichtet. Die Anzahl der Straftaten in diesem Deliktsfeld ist auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen drastisch angestiegen. Seit Einrichtung der Ermittlungsgruppe waren über 1000 Fälle zu verzeichnen. Die überwiegende Anzahl dieser Delikte blieb im Versuchsstadium stecken, weil viele Betroffene entsprechende Telefonanrufe als Betrugsmasche erkannten. Dennoch klappe der "Polizeitrick", wie auch am Montag, immer wieder.

Das Polizeipräsidium Tuttlingen warnt eindringlich: n Die Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer 110 an. Stellen Sie möglichst viele Rückfragen an den Anrufer, wenn diese von Einbrüchen oder geplanten Überfällen in ihrer Wohngegend berichten und Bargeld oder Schmuck sichern wollen n Die Polizei fordert Sie niemals telefonisch auf, Bargeld oder Wertgegenstände bereitzulegen, die später an der Haustür abgeholt werden. Die Banken verwahren Ihr Geld sicher. n Beenden Sie bei entsprechenden verdächtigen Telefonaten das Gespräch und rufen Sie über die Notrufnummer 110 die Polizei an. n Beim Enkeltrick wird die Notlage eines nahen Verwandten vorgetäuscht. Beenden Sie auch in diesen Fällen entsprechende Gespräche und nehmen Sie aktiv Kontakt mit den angeblich in Not befindlichen Verwandten auf. n Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über diese Straftatenphänomene um zu verhindern, dass das nächste Opfer aus ihrer Familie kommt.

Für weitere Informationen zu diesem Thema stehen die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen zur Verfügung.