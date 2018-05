Region Experte gibt Tipps gegen triefende Nasen

"Mein Tipp: Pollenallergiker sollten sich selbst beobachten und sehen, wann die Beschwerden am massivsten sind. Die Jahreszeit, in der die Beschwerden auftreten, weist schon auf die wahrscheinlichen Auslöser hin", erklärt Schneider. Im Frühjahr sind das die Blüten der frühblühenden Bäume, wie Erle, Birke und Hasel. Im Sommer reagieren Betroffene besonders auf die Pollen von Gräsern und Roggen allergisch. "In manchen Gegenden kommt noch das aus Amerika eingeführte Ragweed zum Tragen", fügt Schneider hinzu.

Insbesondere bei frühblühenden Pollen besteht oft auch eine sogenannte "Kreuz-Reaktivität" zu Früchten, häufig Steinobst, erklärt Schneider. Auch hier läuft die Nase oder Betroffene haben andere Beschwerden wie Halskratzen, Mundbrennen bis hin zu Asthma. Die Pflanzenproteine sind genetisch sehr verwandt und können damit vom Immunsystem auch wechselseitig erkannt werden. "Wen also Birken- oder Haselpollen plagen, der reagiert auch entsprechend auf die verwandten Proteine von Äpfeln und Birnen teilweise allergisch", sagt Schneider abschließend.