Region Einbruchsserie in Vereinsheime: Verdächtiger ermittelt

Zur Vorgeschichte: Nach über 40 Einbrüchen in Vereinsheime in der Region hatte die Polizei am Freitag eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Zeugen erkannten einen Verdächtigen auf den Fahndungsfotos und meldeten sich bei der Polizei. Beamte machten den Mann ausfindig. Zu einer Festnahme, stellt Frank klar, sei es aber nicht gekommen. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Mann um einen Tatverdächtigen, jedoch noch nicht um einen Beschuldigten." Er befinde sich weiterhin auf freiem Fuß. Die Ermittlungen liefen.

Die Polizei bittet aufgrund der Vielzahl der Taten und dem großen Gebiet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07423/81010.