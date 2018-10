Region Diese Aktivitäten locken im Herbst

Pilze sammeln

Eine beliebte Beschäftigung im Herbst: Pilze sammeln. Steinpilz, Pfifferling oder Stockschwämmchen landen gerne im Korb, wenn Sammler im Wald unterwegs sind. Doch dabei ist Vorsicht geboten. Einige Giftpilze sehen den Speisepilzen zum Verwechseln ähnlich. Sich im Vorfeld gründlich zu informieren, ist also unerlässlich. Nur Pilze, die zweifelsfrei erkannt werden, sollten gesammelt werden. Mithilfe eines Messers können die Pilze dicht über dem Boden abgeschnitten werden, auch das vorsichtige Herausdrehen bietet sich an. Für die Aufbewahrung eignet sich ein Korb. Plastiktüten sind nicht zu empfehlen, weil sie darin schnell verderben. Danach sollten sie kühl und trocken gelagert und in den nächsten 24 Stunden gegessen werden. Gesammelt werden darf übrigens nur die Menge an Pilzen, die auch verwertet werden kann.

Drachen steigen lassen