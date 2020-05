Region Corona-Krise: Chaotische Szenen vor Friseursalon?

Zudem dürfe es keinen Wartebereich mit Zeitschriften und Getränken geben und keine Spielecken für Kinder. Obwohl beide Regelwerke den Friseursalons oder zumindest ihren Inhaberinnen oder Inhabern bekannt sein sollten und auch für alle verbindlich sind, würden die Vorschriften von zahlreichen Betrieben auf die leichte Schulter genommen oder erst gar nicht beachtet ,moniert die Kammer.

Der Friseurinnung sei zu Ohren gekommen, dass sich vor etlichen Salons lange Schlangen gebildet hätten, da keine vorherige Terminabsprache stattgefunden habe. Auch das Tragen der Schutzmasken werde von vielen eher als modisches Accessoire gesehen. "Diese Ignoranten gefährden damit nicht nur Ihre eigene, sondern auch die Gesundheit der Mitarbeiter und anderer Kunden", wird Wälde zitiert.

Die praktische Umsetzung der Regeln sei zwar durchaus schwierig, aber nicht unmöglich. Wer Verstöße beobachte, sei aufgefordert, diese bei der Stadt, der Gemeinde oder der Polizei zur Anzeige zu bringen, schreibt die Kammer. Gerade die "schwarzen Schafe“ der Branche sollten sich an die Regeln halten. Sonst könne es bald für das gesamte Friseurhandwerk "zappenduster" werden. Es drohten schärfere Regulierungen und gegebenenfalls eine erneute Schließung der Salons. Es könne und dürfe nicht sein, dass hinterher diejenigen "die Dummen“ seien, die sich an die Regelungen hielten.

Dubioser Vorfall in Albstadt

Darüber hinaus berichtet die Handwerkskammer von chaotischen Szenen vor einem Salon in Albstadt. Dort sei es am Montag fast zu einer Massenschlägerei gekommen, da es keine Terminabsprachen gegeben habe. Dem zuständigen Polizeipräsidium in Reutlingen liegen dazu jedoch keine Informationen vor, wie ein Sprecher am Mittwoch gegenüber schwarzwaelder-bote.de erklärte. Bei dem Salon in Albstadt, um den es sich gehandelt haben soll, war zu erfahren, dass es ein derartiges Vorkommnis in einer anderen Filiale in Tuttlingen gegeben habe. Dies konnte die Polizei jedoch ebenfalls nicht bestätigen.

Auf Anfrage bei der Handwerkskammer war keine weitere Auskunft zu bekommen. Der Vorfall sei der zuständigen Aufsichtsbehörde bei der Stadt Albstadt zur Nachverfolgung gemeldet worden. Dort war am Mittwoch keine Auskunft mehr zu bekommen.