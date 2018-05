Region Bundesverkehrswegeplan: Wie steht es um die Ortsumfahrungen?

Region - Zu viele Fahrzeuge, die durch den Ort fahren, und für Stau, Lärm und Schmutz sorgen - wie geht es weiter auf den Straßen in der Region? Antworten bietet, zumindest teilweise, der Bundesverkehrswegeplan 2030. Für Baden-Württemberg ist unter allen Bundesländern der drittgrößte Anteil an Geldern vorgesehen: 9,7 Milliarden Euro für Straßen und 8,2 Milliarden Euro für Schienen. Für die Erstellung des Plans wurden circa 2000 Projektvorschläge für Aus- und Neubau geprüft. 160 Straßenbauprojekte sind geplant, darunter auch viele in der Region.