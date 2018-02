Region Betrüger erbeuten Bargeld von Senioren

Ein 87-jähriger Mann ist am Montag, gegen 13.45 Uhr, vor einem Optik-Geschäft in der Kirchtorstraße in Oberndorf von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Der Mann bat den 87-Jährigen, eine zwei Euro Münze zu wechseln. Der hilfsbereite Senior schaute anschließend in seinem Geldbeutel nach Kleingeld und wechselte das Geld.

Kurze Zeit später bemerkte der 87-Jährige, dass aus seinem Geldbeutel das gesamte Scheingeld in Höhe von rund 400 Euro fehlte. Der Dieb war etwa 50 Jahre alt, mit dunklem Teint und rund 1,60 bis 1,65 Meter groß, mit untersetzter Figur.

Ein gleichartiger Fall ereignete sich ebenfalls am Montag, gegen 14 Uhr, in Rottweil-Neufra. Dort wurde ein Mann auf dem Parkplatz "Große Wiesen" von einem Unbekannten angesprochen. Hier erbeutete der Dieb rund 250 Euro.