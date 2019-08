Region Auf Linien S8 und S81 fallen Züge aus

Darauf weist die DB Netz AG, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, hin. Durch die Arbeiten am Untergrund der Schienen werde die Kapazität der Strecke in diesem Abschnitt "stark eingeschränkt". Es komme auch auf den Stadtbahnlinien zu Zug- und Halteausfällen. Fahrgästen wird empfohlen, sich vor Antritt ihrer Reise über die elektronische Fahrplanauskunft auf der AVG-Homepage über ihre Verbindung zu informieren.

Für alle entfallenden Züge werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Alternativ könnten Fahrgäste auch die durchgehenden Regionalexpress-Züge der Deutschen Bahn nutzen. Die Baumaßnahme von DB Netz findet in drei Etappen statt. Phase eins: Vorarbeiten von Dienstag, 20. August, 1 Uhr, an bis Freitag, 23. August, 20.35 Uhr. In den Nächten werden zwei Züge der Linie S71 von Bühl nach Karlsruhe und weiter nach Bruchsal/Menzingen ab Rastatt ohne Halt nach Karlsruhe Hauptbahnhof umgeleitet. Phase zwei: Die Hauptarbeiten erfolgen in der Zeit zwischen Freitag, 23. August, 20.35 Uhr und Montag, 2. September, 6.10 Uhr. Montags bis freitags verkehrt die Linie S7 nur auf dem Abschnitt Rastatt – Achern. In den Morgenstunden gebe es wenige durchfahrende Züge von und nach Karlsruhe. Alle Züge der Linie S7 Richtung Karlsruhe können aus betrieblichen Gründen nicht in Durmersheim Bahnhof halten. Alle Züge der Linie S8 Richtung Karlsruhe können aus betrieblichen Gründen nicht in Durmersheim Bahnhof halten. Fahrgäste der Linie S8 sollen auch die zeitgleich stattfindenden Bauarbeiten zwischen Forbach und Freudenstadt beachten. Alle Züge der Linie S81 Richtung Karlsruhe können aus betrieblichen Gründen nicht in Muggensturm Badesee halten. Die Eilzüge der Linie S81 entfallen im Streckenabschnitt Rastatt – Karlsruhe komplett. Fahrgäste der Linie S81 werden ebenfalls gebeten, auch die zeitgleich stattfindenden Bauarbeiten zwischen Forbach und Freudenstadt zu beachten, teilt die DB Netz mit. Am 27. und am 30. August verkehren einzelne Züge abweichend von diesen Regeln. Welche Verbindungen genau betroffen sind, können Fahrgäste über die elektronische Fahrplanauskunft auf der AVG-Homepage abfragen.

Blick auf Internetseite der AVG wird empfohlen