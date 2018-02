Region Angst vor Tuberkulose berechtigt?

Bisingen/Region - Nach einem erneuten Tuberkulose-Fall in einem Kindergarten in Bisingen wurde rege diskutiert - vor allem in den sozialen Netzwerken. Die Angst, dass die Volksseuche Tuberkulose in Deutschland ausbricht, steigt. Viele meinen, in Asylsuchenden den Grund dafür gefunden zu haben. Aber was steckt wirklich dahinter?